Yılların yüzleşmesi Survivor'da: Deniz Seki-Bayhan

Yaklaşık 23 yıl önce Popstar yarışmasında polemik yaşayan Deniz Seki ve Bayhan, yıllar sonra yüzleşti.

Survivor birleşme partisinde yüz yüze gelen ünlü iki isim, izleyicileri ekrana kilitledi.

Yıllar sonra gerçekleşen buluşmada Bayhan’ın Deniz Seki’yi çiçekle karşılaması dikkat çekti.

O anlarda duygulanan Seki’nin “Ağlarım şimdi” demesi izleyicilerin de dikkatinden kaçmadı.

İkili yüz yüze geldiklerinde Bayhan’ın, “Sonradan öğrendiğim bazı şeyler var. Senin de başkaları tarafından yanlış yönlendirildiğin hususunda” sözleri dikkat çekti.

Deniz Seki, “Bizim aramızda hiçbir zaman küslük olmadı, zaten helalleştik. Seninle gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU

Deniz Seki, yarışma döneminde Bayhan’ın geçmişi nedeniyle yarışmada yer almasına tepki göstermişti.

Seki, Bayhan için "Bayhan'ı taçlandırmamalıyız. Türkiye Popstar yarışması, Türkiye şefkat ve kucak açma yarışması değil. "Bir popstar da olması gereken kriterleri biliyoruz ama asla olmaması gereken bir şey var. Bir popstar cinayet işleyemez. Hapse giren adamdan sanatçı olmaz. Bunları toplumdan aforoz etmeliyiz." açıklamalarında bulunmuştu.

Deniz Seki, programdan ayrıldıktan 6 yıl sonra ise İstanbul jandarmasının başlattığı soruşturmaya takılmış ve uyuşturucu nedeniyle 218 gün hapise mahkum edilmişti.

Esenyurt'ta saklandığı evde yakalanan ve gözaltına alınan Seki, 2.5 sene hapis yattıktan sonra tahliye edilmişti.

Deniz Seki'nin ilk sahnesine ise Bayhan'dan bir çelenk gelmişti ve şu sözler yazıyordu:

“Kader arkadaşım Deniz ablacığım. Çok geçmiş olsun. Daha nice bayramlar senin olsun.”