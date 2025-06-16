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İşte Benim Stilim ile tanınan Bahar Candan’ın kardeşi Nihal Candan, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

'Dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' suçlamalarıyla tutuklandıktan sonra Anoreksiya Nervoza teşhisi konulan Nihal Candan, tahliye edilmişti.

Edinilen bilgilere göre Nihal Candan’ın kilosu 29’a kadar düştü.

Ünlü modacı ve yakın arkadaşı Pınar Kerimoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumunun kritik seviyede olduğunu duyurdu.

Pınar Kerimoğlu yaptığı açıklamada, “Biraz önce annesi, Sıla, ben ve Tolga ile bir grup konuşması yaptık. Durumu çok kritik. Aileden, özellikle annesi tarafından acil şekilde vasi atanması gerekiyor. Hatta Hande Yener de Adalet Bakanlığı’na yazmış” dedi.

30. yaş gününü hastanede kutlayan Candan'ın, paylaşımında pastadaki çileği bile yiyemediği görüldü.

İşte son hali...