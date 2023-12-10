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Apo mu, Rüzgar mı: Kızılcık Şerbeti Alev kiminle evlenecek? Şoke eden karar...

Apo mu, Rüzgar mı: Kızılcık Şerbeti Alev kiminle evlenecek? Şoke eden karar... Son bölümüyle ekranlara damga vuran Kızılcık Şerbeti'nde evlenmek üzere olan Alev'e Abdullah "yapma" dedi. Gelinliğini bile seçen Alev'in ise kimi tercih edeceği merak ediliyor. Rüzgar mı, Apo mu: Alev kiminle evlenecek...