Apo mu, Rüzgar mı: Kızılcık Şerbeti Alev kiminle evlenecek? Şoke eden karar...

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, heyecanlı anlara sahne oldu.
Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Settar Tanrıöğen, Müjde Uzman gibi isimlerin rol aldığı dizi, gündeme damga vurdu.
Dizinin Alev'i Rüzgar ile evlilik kararı aldı, gelinliğini seçti. Nikah gününe sayılı zaman kala ise Apo'nun yaptıkları dumur etti.
Alev'in karşısına geçen Abdullah Bey, "evlenme, ben boşanacağım" deyince akan sular durdu.
Seyirciler ise "Alev evlenecek mi", "Kimi seçecek" merak ediyor.
Yeni bölüm fragmanında Pembe Hanım'ın tepkileri ise ipucu veriyor.
Apo mu, Rüzgar mı: Kızılcık Şerbeti Alev kiminle evlenecek? Abdulllah, Pembe'den ayrılacak mı? Şoke eden karar...
Alev'in seçimi...
Evlilik hazırlığında olan Alev'in kapısını çalan Abdullah'ın Alev'in evliliğinden vazgeçmesi ve boşanacağını söylemesi, birçok kişinin tepkisini çekti.
Bazıları ise, durumun normal olduğu yorumunda bulundu.
Dizinin yeni bölüm fragmanında Pembe'nin tepkilerine bakıldığında Abdullah'ın boşanmak istediğini söylediği tahmin ediliyor.
Darmaduman olan Pembe'nin akabinde Alev de arada kalıyor.
Rüzgar'ı yarı yolda mı bırakacak mı, Abdullah ile aşk yaşayacak mı sorularının yanıtı gelecek bölümde açıklığa kavuşacak.