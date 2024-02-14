Aralarında 40 yaş vardı! Mehmet Ali Erbil'in sevgilisinden şaşırtan hediye...

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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil özel hayatı ile sık sık magazin gündeminde yer alıyor.
26 yaşındaki Gülseren Ceylan ile aşk yaşayan Mehmet Ali Erbil özel hayatı ile gündemden düşmüyor.
Geçtiğimiz haftalarda ayrılan çift kısa bir aranın ardından yeniden barışarak aşklarına kaldıkları yerden devam etmeye başladı.
Mehmet Ali Erbil bugün yaptığı bir paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti.
Ünlü şovmen 14 Şubat sevgililer günü için sevgilisi Gülseren Ceylan'ın yaptığı sürprizi paylaştı.
Ünlü şovmenin sevgilisi Gülseren Ceylan koluna "Mali" yazdırarak Mehmet Ali Erbil'e sürpriz yaptı.
Mehmet Ali Erbil yaptığı paylaşımda "Aşkımın sevgililer günü hediyesi. Seni seviyorum" ifadelerine yer verdi.
İşte o paylaşım...