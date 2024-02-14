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Aralarında 40 yaş vardı! Mehmet Ali Erbil'in sevgilisinden şaşırtan hediye...

Aralarında 40 yaş vardı! Mehmet Ali Erbil'in sevgilisinden şaşırtan hediye... Mehmet Ali Erbil, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile sevgilisi Gülseren Ceylan'ın sevgililer günü hediyesini paylaştı.