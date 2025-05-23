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Real Madrid'in 39 yaşındaki Hırvat futbolcusu Luka Modric sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu.

Bu haber sonrası takım arkadaşı olan milli futbolcumuz Arda Güler sosyal medya hesabından Hırvat futbolcu için bir veda paylaşımı yaptı.

Her fırsatta Luka Modric'in kendisine olan desteğinden bahseden milli futbolcumuz Arda Güler'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Arda Güler paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Luka abi, bu formayla yaptığın her şey, futbolu seven herkesin hayallerini süsleyen bir hikaye yazdı. Sen yaşayan bir efsanesin. Seninle birlikte oynamak ve senden öğrenmek benim için bir onurdu.

Oyun ve hayat hakkında tavsiyelerini almak, tutkuna, hırsına ve karakterine tanık olmak gerçekten inanılmazdı. Sana ve güzel ailene bundan sonraki hayatında bol şans diliyorum.

Seni seviyorum ve sahada seninle olmayı özleyeceğim. Senin izinden gitmek benim için gurur ve onurla taşıyacağım bir sorumluluk. Her şey için teşekkürler."