Arka Sokaklar 20. sezon fragmanı: “Sokaklar 20 senedir, hala bizden sorulur!”

Kanal D’nin uzun soluklu fenomen dizisi Arka Sokaklar, 2006 yılında başlayan ekran yolculuğuna 20. sezonuyla devam ediyor.

Başlangıçta 150 bölüm olarak planlanan dizi, bugüne kadar tam 717 bölümü geride bıraktı ve polisiye-dram türünün en uzun soluklu yapımlarından biri haline geldi.

Senaryosu Ozan ve Sinan Yurdakul’a emanet edilen dizi, 20 yıl boyunca aynı yazı ekibiyle izleyicisine unutulmaz hikayeler sundu.

YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI

Arka Sokaklar, sadece sürükleyici senaryosuyla değil, karakterleriyle de izleyicilerin hafızasına kazınmayı başardı.

Dizinin merakla beklenen yeni sezon fragmanı da yayınlandı.

İşte Arka Sokaklar 20. sezon fragmanı...