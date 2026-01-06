Survivor Onur Alp meğer evlilik programına katılmış! İşte o görüntüler…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Survivor 2026 sezonunun başlamasıyla birlikte yarışmacılar mercek altına alındı.

Gönüllüler takımında yer alan Onur Alp Çam, tarzı ve tavırlarıyla kısa sürede izleyicinin ilgisini çekti.

Ancak Onur Alp’i asıl gündeme taşıyan detay, yarışma öncesine ait sürpriz bir televizyon deneyimi oldu.

Ortaya çıkan bilgilere göre Onur Alp Çam, Survivor’a katılmadan önce bir evlilik programında ekran karşısına çıktı.

KISMETSE OLUR'A KATILMIŞ

Onur Alp Çam, sporcu geçmişi ve dikkat çeken tarzıyla kısa sürede öne çıkan yarışmacılardan biri oldu.

Onur Alp Çam, televizyon izleyicisinin karşısına ilk kez Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programıyla çıkmıştı. Yarışmadaki duruşu ve karakteriyle geniş bir kitle tarafından tanınan Onur Alp, bu program sayesinde adını duyurmayı başardı.

Survivor öncesinde kariyerini farklı alanlarda sürdüren Onur Alp;

profesyonel model, sporcu ve influencer kimliğiyle aktif olarak çalışmalarına devam ediyor.