Kuruluş Orhan bu akşam var mı, yayınlanacak mı? 7 Ocak 2026 Kuruluş Orhan dizisi... 10. bölümü merakla beklenen Kuruluş Orhan dizisi için aramalar hız kazandı. 7 Ocak 2026 Çarşamba akşamı yayın akışında olması gereken dizinin akıbeti belli oldu. Peki; bu akşam Kuruluş Orhan yayınlanacak mı? Yeni bölüm ne zaman?