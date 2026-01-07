Kuruluş Orhan bu akşam var mı, yayınlanacak mı? 7 Ocak 2026 Kuruluş Orhan dizisi...

- Kuruluş Orhan dizisinin 10. yeni bölümü 7 Ocak'ta yayınlanmayacak.
- Bu akşam yerine özel bölüm ekrana gelecek.
- Yeni bölüm 14 Ocak Çarşamba akşamı yayınlanacak.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
ATV'nin iddialı dizisi Kuruluş Orhan için heyecanlı bekleyiş...
Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan dizisinin yeni bölümü için seyirciler arama yapıyor.
Son olarak 9. bölümüyle ekrana gelen dizinin yeni bölümü yılbaşı tatili nedeniyle yayınlanmamıştı.
Peki, Kuruluş Orhan bu akşam var mı, yok mu? Kuruluş Orhan yeni bölüm ne zaman? İşte, 7 Ocak 2026 ATV yayın akışı...
BU AKŞAM (7 OCAK 2026) KURULUŞ ORHAN VAR MI
Kuruluş Orhan'ın 10. yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak.
Dizinin yerine aynı saatte Kuruluş Orhan Özel Bölümü ekrana getirilecek.
Yeni bölümün ise 14 Ocak Çarşamba akşamı ekrana gelecek.