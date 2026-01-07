Kuruluş Orhan bu akşam var mı, yayınlanacak mı? 7 Ocak 2026 Kuruluş Orhan dizisi...

Abone ol: Google News

10. bölümü merakla beklenen Kuruluş Orhan dizisi için aramalar hız kazandı. 7 Ocak 2026 Çarşamba akşamı yayın akışında olması gereken dizinin akıbeti belli oldu. Peki; bu akşam Kuruluş Orhan yayınlanacak mı? Yeni bölüm ne zaman?

Yayınlama Tarihi: 07.01.2026 17:13
  • Kuruluş Orhan dizisinin 10. yeni bölümü 7 Ocak'ta yayınlanmayacak.
  • Bu akşam yerine özel bölüm ekrana gelecek.
  • Yeni bölüm 14 Ocak Çarşamba akşamı yayınlanacak.

 ATV'nin iddialı dizisi Kuruluş Orhan için heyecanlı bekleyiş...

Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan dizisinin yeni bölümü için seyirciler arama yapıyor.

Son olarak 9. bölümüyle ekrana gelen dizinin yeni bölümü yılbaşı tatili nedeniyle yayınlanmamıştı.

Kuruluş Orhan'ın 10. yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak.

Dizinin yerine aynı saatte Kuruluş Orhan Özel Bölümü ekrana getirilecek.

Yeni bölümün ise 14 Ocak Çarşamba akşamı ekrana gelecek.

