Ne iğne, ne ameliyat: TV yıldızı 32 kiloyu bakın nasıl eritti...

Ünlü sunucu ve televizyon yıldızı Josie Gibson, verdiği 32 kiloyla adeta bambaşka bir görünüme kavuştu.

40 yaşındaki Gibson, zayıflama iğneleri ya da cerrahi müdahale kullanmadan forma girdiğini vurgulayarak dikkatleri çekti.

2018'de oğlu Reggie'yi dünyaya getirdikten sonra kilo alan ünlü sunucu, sağlıklı beslenme ve egzersiz kombinasyonuyla tekrar kilo verdi.

Josie, 1970'lerin yiyecek, içecek ve sağlık kültürünü yansıtan '1970'ler diyeti' yaptı.

Haşlanmış patates gibi basit yiyeceklerle beslenen ünlü isim, bu sürecin kendisine yeme alışkanlıklarını sorgulattığını söyledi.

Haftada bir gün kaçamak öğün yaptığını ancak aşırıya kaçmadığını dile getiren ünlü sunucu, “İşin sırrı denge ve sabır” dedi.