Arka Sokaklar "6 Şubat"ı unutmadı: Bölüme damga vuracak...

- Arka Sokaklar dizisi, 6 Şubat'a özel bölüm ile Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünü anıyor.
- Bölümde, deprem bölgesinde görev yapmayı seçen polis memurunun hikayesi ve Rıza Baba ekibi olan bağlantısı işleniyor.
- Polis memuru, İstanbul'daki ekibe Hatayspor atkısı ve forması gönderek anlamlı bir sürpriz yapıyor.
Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, 6 Şubat'ı unutmadı.
Dizi, depremin birinci yıl dönümünde özel bölümle deprem bölgesine giden Rıza Baba ve ekibinin yaşadıklarını ekrana taşımıştı.
O bölümde ekipten bir polis memurunun, “Burada bana ihtiyaç var, ben burada kalacağım” diyerek bölgede görev yapmayı sürdürmesi izleyenlerin hafızasında yer etmişti.
HATAY’DAN ANLAMLI HEDİYE
Yeni bölümde ise o polis memurunun deprem bölgesinde kaldığı süreçte Rıza Baba ve ekibini unutmadığı görülüyor.
Depremin yıl dönümünde İstanbul’daki ekibe Hatayspor atkısı ve forması gönderen polis memuru, anlamlı bir sürprize imza atıyor.