Abone ol: Google News

Arka Sokaklar "6 Şubat"ı unutmadı: Bölüme damga vuracak...

Yeni bölümü ile 6 Şubat Cuma akşamı ekrana gelecek Arka Sokaklar dizisi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde izleyicileri duygulandıracak bir bölüme imza atıyor.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 06.02.2026 13:38
Arka Sokaklar
  • Arka Sokaklar dizisi, 6 Şubat'a özel bölüm ile Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünü anıyor.
  • Bölümde, deprem bölgesinde görev yapmayı seçen polis memurunun hikayesi ve Rıza Baba ekibi olan bağlantısı işleniyor.
  • Polis memuru, İstanbul'daki ekibe Hatayspor atkısı ve forması gönderek anlamlı bir sürpriz yapıyor.

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, 6 Şubat'ı unutmadı.

Dizi, depremin birinci yıl dönümünde özel bölümle deprem bölgesine giden Rıza Baba ve ekibinin yaşadıklarını ekrana taşımıştı.

O bölümde ekipten bir polis memurunun, “Burada bana ihtiyaç var, ben burada kalacağım” diyerek bölgede görev yapmayı sürdürmesi izleyenlerin hafızasında yer etmişti.

HATAY’DAN ANLAMLI HEDİYE

Yeni bölümde ise o polis memurunun deprem bölgesinde kaldığı süreçte Rıza Baba ve ekibini unutmadığı görülüyor.

Depremin yıl dönümünde İstanbul’daki ekibe Hatayspor atkısı ve forması gönderen polis memuru, anlamlı bir sürprize imza atıyor.

Medya Haberleri