Arka Sokaklar "6 Şubat"ı unutmadı: Bölüme damga vuracak...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, 6 Şubat'ı unutmadı.

Dizi, depremin birinci yıl dönümünde özel bölümle deprem bölgesine giden Rıza Baba ve ekibinin yaşadıklarını ekrana taşımıştı.

O bölümde ekipten bir polis memurunun, “Burada bana ihtiyaç var, ben burada kalacağım” diyerek bölgede görev yapmayı sürdürmesi izleyenlerin hafızasında yer etmişti.

HATAY’DAN ANLAMLI HEDİYE

Yeni bölümde ise o polis memurunun deprem bölgesinde kaldığı süreçte Rıza Baba ve ekibini unutmadığı görülüyor.

Depremin yıl dönümünde İstanbul’daki ekibe Hatayspor atkısı ve forması gönderen polis memuru, anlamlı bir sürprize imza atıyor.