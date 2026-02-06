Kızılcık Şerbeti’ne bir transfer daha; Salkım için yeni dönem başlıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni sezonda yaşanan kadro değişiklikleriyle birlikte gündemden düşmüyor.

Birçok önemli ismin projeye veda ettiği yapımda, hikayeyi güçlendirecek yeni bir karakterle taze bir dönem başlıyor.

Sezon başından bu yana kadroda dikkat çeken ayrılıklar yaşanırken, özellikle Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör’ün diziden ayrılması büyük ses getirmişti.

Güngör’ün yerine Emre Dinler’in dahil olmasıyla dengeler değişirken, Sıla Türkoğlu, Emrah Altıntoprak ve Batuhan Yüzgüleç’in vedası da izleyicileri üzmüştü.

Diziye yeni karakter dahil oluyor.

SALKIM’IN ARKADAŞI RUKİYE GELİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Kızılcık Şerbeti dizisine Rukiye karakteri dahil olacak.

Deneyimli oyuncu Eda Yılmaz Yener’in hayat vereceği Rukiye, Gökberk Yıldırım’ın canlandırdığı Yağız’ın annesi olarak senaryoya dahil olacak.

Anne-oğul ilişkisi üzerinden şekillenecek bu yeni hikaye, başta Salkım olmak üzere birçok karakterin hayatını doğrudan etkileyecek.