Eşref Rüya'da beklenmedik veda: O isim diziden ayrılıyor

Kanal D’nin ilgiyle takip edilen dizisi Eşref Rüya, her çarşamba akşamı yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor.

Son olarak 31. bölümüyle ekrana gelen yapım hakkında gelen son bilgiler dizinin gündemini değiştirdi.

Dizide yaşanacağı iddia edilen ayrılık, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Senaryosunu Ethem Özışık ve Lokman Maral’ın kaleme aldığı dizide, önemli karakterlerden biri veda ediyor.

DİNÇER KARAKTERİ AYRILIYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, başarılı oyuncu Taner Rumeli’nin önümüzdeki bölümlerde Eşref Rüya kadrosuna veda edecek.

Sahne ve ekran projelerindeki başarılı kariyeriyle tanınan oyuncu, daha önce İnadına Aşk, Afili Aşk, Sol Yanım ve Asla Vazgeçmem gibi sevilen yapımlarda yer alarak geniş bir hayran kitlesi edinmişti.