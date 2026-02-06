Taşacak Bu Deniz 17. bölüm ön izleme: Koçari'de kartopu savaşı! Biri eksik...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz, cuma akşamlarına damga vuruyor.

6 Şubat Cuma akşamı 17. bölümü yayınlanacak olan diziden ön izleme geldi.

Seyircileri gülümseten anlarda Adil Koçari ve Eleni'nin kartopu savaşına Fadime, İso ve Oruç da girdi.

Hem hırs hem de eğlence dolu anlar, izleyicilerden beğeni topladı.

""Bu konu burada kapanmadı!" Bir kartopu molası." notuyla paylaşılan ön izleme haberimizde...