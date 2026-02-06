Abone ol: Google News

Taşacak Bu Deniz 17. bölüm ön izleme: Koçari'de kartopu savaşı! Biri eksik...

Taşacak Bu Deniz'in yayınlanan yeni bölüm ön izlemesinde, kartopu oynayan Adil ve Eleni, adeta hırsını attı. İşte, yeni bölümden o anlar...

Yayınlama Tarihi: 06.02.2026 17:24
  • Taşacak Bu Deniz dizisinin 17. bölüm ön izlemesinde Adil ve Eleni kartopu savaşı yaptı.
  • Fadime, İso ve Oruç'un da katıldığı bu eğlenceli anlar seyircilerin beğenisini kazandı.
  • "Bu konu burada kapanmadı!" notuyla paylaşılan sahneler ilgi topladı.

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz, cuma akşamlarına damga vuruyor.

6 Şubat Cuma akşamı 17. bölümü yayınlanacak olan diziden ön izleme geldi.

Seyircileri gülümseten anlarda Adil Koçari ve Eleni'nin kartopu savaşına Fadime, İso ve Oruç da girdi.

Hem hırs hem de eğlence dolu anlar, izleyicilerden beğeni topladı.

""Bu konu burada kapanmadı!" Bir kartopu molası." notuyla paylaşılan ön izleme haberimizde...

