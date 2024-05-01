Arka Sokaklar 673. Bölüm 3. Fragmanı: Kavuştular! Mesut, Tunç'un karşısında... Arka Sokaklar'ın merakla beklenen bölümünden son fragman yayınlandı. Fragmana Mesut ve oğlu Tunç'un kavuşması damga vurdu.

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ensonhaber.com

Kanal D'nin efsane dizisi Arka Sokaklar, heyecan ve aksiyon dolu anlara sahne olmaya devam ediyor.

Mesut Komiser'in geri dönüşü diziye damga vururken, yeni bölüm merakla bekleniyor.

Arka Sokaklar 673. bölümden 3. fragman yayınlandı.

Fragmanda Mesut daha fazla dayanamaz ve Tunç'un karşısına çıkar. Karşısında babasını gören Tunç duygularına yenik düşer ve ağlamaya başlar. Baba oğul beraber ağlarlar.

Seyircilere duygusal anlar yaşatacak olan bölüm, cuma akşamı yayınlanacak.

İşte Arka Sokaklar yeni bölümden son fragman...