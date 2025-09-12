Arka Sokaklar izleyicisi sevinçten uçacak: Büyük kavuşma...

Hasret bitiyor...

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımı Arka Sokaklar, yayın akışına geri dönüyor.

Dile kolay 20. sezonu ile ekranda olacak olan dizi, kadrosu ve konusu ile yıllara meydan okuyor.

Arka Sokaklar yeni sezonda Sarp Levendoğlu ve Alp Korkmaz da kadroda yer alacak.

Seyirciler, "bu akşam Arka Sokaklar var mı, saat kaçta" sorusuna yanıt ararken, detaylar belli oluyor.

Zafer Ergin’in hayat verdiği Rıza Baba’nın “Bu işler sokakta başlar sokakta biter. Sokaklar da malum, 20 senedir olduğu gibi hala bizden sorulur” cümlesinin damga vurduğu ilk tanıtım gündem oldu.

Ardından yayınlanan ikinci tanıtımdaki aksiyon sahneleri ekibin yine tehlikeli maceralara sürükleneceğinin ipuçlarını verirken, yeni oyuncuların da yer aldığı afiş sosyal medyada gündem oldu.

“EKİP YİNE FİŞEK GİBİ”

Her biri ailenin üyesi haline gelen usta oyuncu kadrosunu sürpriz isimlerle güçlendiren Arka Sokaklar’ın yeni sezon tanıtımı ve afişi konuşulmaya devam ediyor.

Aksiyon sahneleriyle Hollywood filmlerine taş çıkaran fenomen yapım, Rıza Baba ve ekibinin merdivende verdiği pozla Arka Sokaklar hayranlarından tam not aldı.

Dizinin fanları sosyal medya paylaşımlarında “Ekip yine fişek gibi”, “Afiş ateş ediyor”, “Yeni sezonun iddiası afişten belli” gibi yorumlar yaptı