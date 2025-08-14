Arka Sokaklar'ın efsane karakteriydi; Geri döndü! İlk kare paylaşıldı...

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, 20. sezonuyla geri dönüyor.
Cuma günlerine damga vuran dizi yeni sezona hazırlanırken, sürpriz bir haber geldi.
Diziye eski kadrodan önemli bir isim geri dönüyor.
SÜRPRİZ İSİM
Dizinin en başından beri kadroda yer alan Alp Korkmaz, ani bir kararla Arka Sokaklar kadrosundan ayrılmıştı.
Ali karakterine hayat veren Korkmaz'ın yeni sezonda geri dönüşü haliyle büyük heyecan yarattı.
Alp Korkmaz'ın da yer aldığı set karesi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.