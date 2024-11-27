Arka Sokaklar'ın Komiser Murat'ına bakın! Son hali efsane çıktı...

Yağmur Dinç

Arka Sokaklar'ın efsaneleşen karakterlerinden biri de Murat Komiser...

Uğur Pektaş'ın canlandırdığı Komiser Murat, genç kızların sevgilisi oldu.

Dizideki rol arkadaşı Gamze Özçelik ile hem senaryo icabı hem de gerçek hayatta aşk yaşayan Uğur Pektaş, karizmasıyla adından söz ettirdi.

Ekran macerasına noktayı koyan Pektaş, Survivor ile bir dönüş yaptı ancak uzun soluklu olmadı.

Şimdilerde zamanını oğlu ile geçiren ünlü oyuncu, hayranları tarafından merak konusu oldu.

Maneviyata yönelen ünlü oyuncu, sürmeli gözleriyle beğeni topladı.

İşte Arka Sokaklar'ın Murat'ı Uğur Pektaş'ın son hali...