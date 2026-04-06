Şahsiyet II. Fasıl tanıtımı: Agâh, kaderiyle yüzleşiyor..

Onur Saylak’ın yönettiği, senaryosunu Hakan Günday’ın yazdığı ‘Şahsiyet’ 2018’de 12 bölüm olarak Puhutv’de yayınlandı.

Başrolde Haluk Bilginer'in rol aldığı dizi Şebnem Bozoklu, İlker Aksum, Cansu Dere, Nergis Öztürk, Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimleri buluşturdu.

Şahsiyet, emekli adliye memuru Agâh Beyoğlu’nun Alzheimer teşhisi almasıyla başlayan cinayetlerle dolu maceralarını konu alıyordu.

Haluk Bilginer’in 47. Uluslararası Emmy Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu Performansı dalında ödüle değer bulunmasıyla dünya çapında ün kazanan Şahsiyet dizisi, daha sonra El Asesino Del Olvido adıyla Meksika televizyonuna da uyarlanmıştı.

2. SEZON YOLDA

Polisiye-drama dizisi Şahsiyet, 5 yıl aradan sonra ikinci sezonuyla geri dönüyor.

Gelen ilk tanıtım fragmanında, "Şahsiyet II. Fasıl" olarak tarihi de duyuruldu.

Şahsiyet'in 10 bölümlük ikinci sezonunun ilk iki bölümü 13 Kasım’da sadece GAİN'de.