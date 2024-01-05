Arka Sokaklar’ın Murat Komiser’iydi! Uğur Pektaş maneviyata yöneldi, son haline yorum yağdı Arka Sokaklar dizisinde Murat Komiser karakteriyle hafızalara kazınan Uğur Pektaş, maneviyata yöneldi. Sosyal medya hesabından paylaştığı son hali, yorum yağmuruna tutuldu.

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2005 yılında Survivor Türkiye yarışmasında birinci olan ve oyunculuğa adım atan Uğur Pektaş, Türk televizyon dünyasında tanınmış bir isimdi.

Kuşdili ve Düşler ve Gerçekler gibi dizilerde önemli roller üstlendi. Özellikle Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Murat Komiser karakteriyle izleyicilerin sevgisini kazandı.

Pektaş'ın hayatındaki bir diğer önemli nokta ise oyunculuğu döneminde partneri Gamze Özçelik'le yaşadığı ilişkiydi.

2008 yılında evlenen çiftin bir oğulları oldu ve adını Murathan koydular. Ancak çift 2011 yılında boşandı, daha sonra tekrar bir araya gelseler de 2017'de yeniden ayrıldılar.

Bu ayrılıktan sonra Uğur Pektaş, kariyerinin en parlak dönemlerinden birinde ani bir kararla televizyon dünyasından uzaklaştı. Oyunculuğu bırakarak maneviyata yöneldi.

Son halini paylaştı, yorum yağdı

Sosyal medya hesabından son halini paylaşan Uğur Pektaş, takipçilerinin beğenisini kazandı.

Değişimiyle adından sıkça söz ettiren Pektaş’a takipçilerinden “Abi hala harikasın”, “Millet yaş aldıkça yaşlanır, sen gençleşiyorsun” gibi yorumlar geldi.