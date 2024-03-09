Arka Sokaklar’ın Rıza Babası Zafer Ergin’in gençlik fotoğrafı ortaya çıktı! Görenler Rıza Babayı tanıyamadı… Ekranların eskimeyen dizisi Arka Sokaklar’da hayat verdiği Rıza baba ile hafızlardaki yerini koruyan Zafer Ergin’in gençlik yıllarına ait olan bir fotoğrafı ortaya çıktı. Fotoğrafı görenler tanıyamadı. İşte, Rıza babanın genliği…

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Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşan ve senelerdir aynı heyecan ile takip edilen Arka Sokaklar dizisinden birçok başarı isim gelip geçti.

Sezonlardır süren yayın hayatı boyunca birçok isim dizide hayat verdikleri karakterler ile hafızalara kazındı.

Dizide yer alan gelmiş geçmiş tüm oyuncuların yanı sıra hayat verdiği Rıza baba karakteriyle Zafer Ergin gönüllülere adeta taht kurmayı başaran isimlerden.

Sezonlarca devam eden diziden ayrılmasına rağmen Rıza baba olarak anılmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanan usta oyuncudan sık aralıklarla paylaşımlar gelmeye devam ediyor.

Sık sık Arka Sokaklar ile gündeme gelen Ergin, bu kez bambaşka bir konu ile gündeme geldi. Ergin’in bu kez yıllar önce çekilmiş olan gençlik yıllarına ait bir fotoğrafıyla sosyal medyanın gündemine düştü.

İşte, Zafer Ergin’in o karesi…

Yıllar öncesinde çekilmiş olan bu kareye bakan Rıza babayı tanıyamadı. Meğer yıllar ne kadar değiştirmiş Zafer Ergin’i…