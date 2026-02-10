Abone ol: Google News

Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i geri döndü: İşte yeni dizisi...

Aşk'ı Memnu dizisinde Beşir karakteriyle yer alan Baran Akbulut, Kuruluş Orhan dizisinin kadrosuna katıldı.

Yayınlama Tarihi: 10.02.2026 13:02
  • Baran Akbulut, Kuruluş Orhan dizisine Germiyanoğlu Mehmet Bey karakteriyle katıldı.
  • Aşk-ı Memnu dizisinden tanınan Akbulut'un katılımı, dizinin hikâyesine yeni bir boyut ekleyecek.
  • Kuruluş Orhan, yeni oyuncularla reytinglerini korumaya devam ediyor.

ATV'nin iddialı dizisi Kuruluş Orhan, yeni yüzleri kadrosuna dahil etmeye devam ediyor.

Burak Özçivit'in ayrılması ve başrole Mert Yazıcıoğlu'nun gelmesi ile yeni bir soluk kazanan dizi, reytingleri elden bırakmıyor.

Aşk-ı Memnu'nun efsane karakteri Beşir'i oynayan başarılı oyuncu Baran Akbulut, bu teklifle ekrana döndü.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Akbulut, Kuruluş Orhan dizisine Germiyanoğlu Mehmet Bey karakteriyle katıldı.

Tarihi kişiliğiyle hikâyede önemli bir yere sahip olması beklenen karakter, dizinin anlatımına yeni bir boyut kazandıracak.

