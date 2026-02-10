Taşacak Bu Deniz 18. bölüm 2. fragman: Silah bulundu, gözaltı kararı çıktı...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TRT 1’in dikkat çeken yapımları arasında yer alan Taşacak Bu Deniz, sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Deniz Baysal, Ava Yaman ve Ulaş Tuna Astepe’nin başarılı performanslarıyla öne çıkan yapımda, yaşanan hesaplaşmalar ve gizli kalmış sırlar hikayeyi daha da derinleştiriyor.

Yayınlandığı ilk günden bu yana hem oyunculuk performansları hem de Karadeniz’in hırçın doğasıyla bütünleşen senaryosuyla sosyal medyanın zirvesinden inmeyen diziden yeni fragman geldi.

Peki, yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor?

GÖZALTI KARARI ÇIKTI

İso ve Fadime, silahı bulur bulmaz boşanma planlarını yapıyor. Öte yandan Eleni, Koçari konağından ayrılmak istediğini söylüyor.

Şerif’in Adil’in silahının yerini ihbar etmesi üzerine gözaltı kararı çıkıyor. Adil’in Esme’ye söylediği “Kurtardım. Seni de kendimi de!” sözleri fragmana damga vurdu.

İşte Taşacak Bu Deniz 18. bölüm 2. fragman: