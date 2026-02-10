Kızılcık Şerbeti 125. bölüm 2. fragman: “İlhami’yle yuvanı kur, kır dizini otur!”

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, cuma akşamı yayınlanan son bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitledi.

Heyecan dolu gelişmelerin yaşandığı bölümde, Salkım’ın oğlu için uygun gördüğü gelin adayı Kübra, aile içinde kriz yarattı.

Duygusal anların ve gerilimin iç içe geçtiği sahneler, izleyicilerin merakını daha da artırdı.

Yeni bölüm öncesinde diziden yeni fragman geldi.

NURSEMA EVLENECEK Mİ?

Abdullah, yaşananların ardından Nursema'ya İlhami ile evlenmesi için baskı yapıyor.

Öte yandan Salkım, arkadaşının oğlu ile Nilay'ın evlenmesi için elinden geleni yapıyor. Nilay görücü işine ne diyecek?

İşte Kızılcık şerbeti 125. bölüm 2. fragman: