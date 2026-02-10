Abone ol: Google News

Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni bölüm öncesinde yayınlanan ikinci fragmanıyla gündeme oturdu. Nursema İlhami ile evlenecek mi? İşte Kızılcık Şerbeti 125. bölüm 2. fragman...

Yayınlama Tarihi: 10.02.2026 14:21 Güncelleme:
Kızılcık Şerbeti 125. bölüm 2. fragman: “İlhami’yle yuvanı kur, kır dizini otur!”
  • Show TV'nin popüler dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü öncesi yayınlanan 2. fragmanı, izleyicilerin ilgisini çekti.
  • Abdullah, Nursema'ya İlhami ile evlenmesi için baskı yaparken, aile içinde başka evlilik planları da kriz yaratıyor.
  • Salkım'ın oğlu için seçtiği gelin adayı Kübra ise gerilim ve duygusal anlara neden oluyor.

Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, cuma akşamı yayınlanan son bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitledi.

Heyecan dolu gelişmelerin yaşandığı bölümde, Salkım’ın oğlu için uygun gördüğü gelin adayı Kübra, aile içinde kriz yarattı.

Duygusal anların ve gerilimin iç içe geçtiği sahneler, izleyicilerin merakını daha da artırdı.

Yeni bölüm öncesinde diziden yeni fragman geldi. 

NURSEMA EVLENECEK Mİ?

Abdullah, yaşananların ardından Nursema'ya İlhami ile evlenmesi için baskı yapıyor. 

Öte yandan Salkım, arkadaşının oğlu ile Nilay'ın evlenmesi için elinden geleni yapıyor. Nilay görücü işine ne diyecek?

İşte Kızılcık şerbeti 125. bölüm 2. fragman:

