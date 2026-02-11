Yılmaz Özdil'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Mesut Özarslan sorusu

CHP, bir belediyeyi daha kaybetti.

Ankara'nın Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, partiden istifa etti.

Bunun üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Özarslan'a attığı hakaret ve küfür içeren mesajlar yeni bir kriz yarattı.

Partisinin grup toplantısında konuşan Özgür Özel, Özarslan'a attığı mesajların küfürsüz kısımlarını okuyarak "Bozuk tohum","tosuncuk" diyerek hareketlerine yenisini ekledi.

Gazeteci Yılmaz Özdil, Sözcü TV'de konuk olduğu programda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i sert sözlerle eleştirdi.

"BOZUK TOHUM DEDİĞİN İSTEDİ DİYE PARTİ MECLİSİNE ADAM KOYDUM DİYORSUN"

Özdil, şunları söyledi:

Ne diyorsun: Bozuk tohum. E kim koydu: Sen koydun



Mesela Özgür Özel hiç bahsetmedi. Mesajlarda diyor ki: "Sen istedin diye senin istediğin birini ben parti meclisine koydum"



Demek ki partiyle alakası olmayan "bozuk tohum, tosuncuk, hırsız" denilen herifleri belediye başkanı yapmakla kalmamışlar, onların CHP'nin yönetimine koymuşlar.