Aşk Yeniden'in Şaziment'i evrim geçirdi, yeni hali mest etti! "Değişime bakın"

Bir dönemin sevilen dizisi Aşk Yeniden ile hafızalara kazınan Şaziment karakteri, aradan geçen yılların ardından bambaşka bir görünüme kavuştu.

Dizide sempatik ve dobra tavırlarıyla dikkat çeken karakteri canlandıran oyuncunun son hali sosyal medyada gündem oldu.

Şaziment'i canlandıran Miray Akovalıgil, hem zayıfladı hem güzelleşti.

İŞTE SON HALİ

Takipçileri “Resmen evrim geçirmiş” yorumları yaparken, “Değişime bakın” diyerek hayranlıklarını dile getirdi.

Oyuncunun son paylaşımları binlerce beğeni ve yorum aldı.