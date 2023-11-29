Haberler



Medya



'Aşkın Olayım' tarih mi olacak? Icardi'nin gol müziği değişiyor mu? Mauro Icardi duyurdu..

'Aşkın Olayım' tarih mi olacak? Icardi'nin gol müziği değişiyor mu? Mauro Icardi duyurdu.. Mauro Icardi, Instagram'da yaptığı yorumla gol müziğinin değişeceği yönündeki haberlerin sahte olduğunu belirtti.

ensonhaber.com Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi attığı gollerden sonra stadyumda çalan Simge'nin "Aşkın Olayım" şarkısının değiştirileceği yönündeki iddialar hakkında paylaşım yaptı. Fanatik, Mauro Icardi'nin, Manchester United karşısında gol atması halinde stadyumda Aleyna Tilki’nin "Başıma Belasın" şarkısının çalınacağını iddia etmişti. Sosyal medyada uzun süre gündem olan iddianın ardından Mauro Icardi'den konu hakkında paylaşım geldi. Mauro Icardi, Maçkolik isimli sayfanın paylaşımına attığı yorumla gol müziğinin değişeceği yönündeki haberlerin sahte olduğunu belirtti. Mauro Icardı, Instagram hesabından yaptığı "Fake" yorumuyla çıkan haberlerin asılsız olduğunu duyurdu.