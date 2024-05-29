Atilla gitti, Yunan heykeli geldi! Sandık Kokusu'na yeni komşu: Kıvanç havuzda...

Show TV’nin yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği, ilgiyle izlenen dizisi ‘Sandık Kokusu’nu, çarşamba akşamlarına damga vuruyor.
Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu “Sandık Kokusu”nun başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen ve Uğur Yücel gibi başarılı isimler yer alıyor.
Son olarak "Atilla" karakterine hayat veren Metin Akdülger'in ayrılığı izleyicileri üzdü.
Ancak kadroya yakışıklı bir isim katıldı.
Sandık Kokusu'na başarılı oyuncu Serkay Tütüncü dahil oluyor.
Diziye 23. bölümden itibaren dahil olacak olan Tütüncü, Kıvanç karakterine hayat verecek. Kıvanç’ın hikayesi merakla bekleniyor.
Sandık Kokusu her çarşamba saat 20.00’de Show TV’de.