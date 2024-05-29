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Atilla gitti, Yunan heykeli geldi! Sandık Kokusu'na yeni komşu: Kıvanç havuzda...

Atilla gitti, Yunan heykeli geldi! Sandık Kokusu'na yeni komşu: Kıvanç havuzda... ‘Sandık Kokusu’nun kadrosuna başarılı oyuncu Serkay Tütüncü dahil oluyor. Diziye 23. bölümden itibaren dahil olacak olan Tütüncü, Kıvanç karakterine hayat verecek. Kıvanç’ın hikayesi merakla bekleniyor.