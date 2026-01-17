Game of Thrones'dan devam müjdesi: İşte yeni konusu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Game of Thrones hayranlarına müjde...

Yazar George R.R. Martin, bu hafta The Hollywood Reporter’a verdiği kapsamlı röportajda Game of Thrones evrenine dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Martin, hem kitap serisinin geleceği hem de HBO tarafından geliştirilen yeni Game of Thrones projeleri hakkında değerlendirmeler yaptı.

Röportajda öne çıkan başlıklardan biri, orijinal dizinin ardından planlanan olası devam projeleri oldu.

ARYA STARK'IN HİKAYESİ

Martin’in aktardığı bilgilere göre, Game of Thrones evreninde geçen yeni bir devam dizisi fikri yeniden değerlendiriliyor. Bu kez hikâyenin merkezinde Jon Snow değil, Arya Stark karakterinin yer alabileceği ifade ediliyor.

HBO bünyesinde geliştirilen projenin henüz çok erken bir aşamada olduğu, somut detayların ise netleşmediği belirtiliyor.

Arya Stark’a odaklanan olası bir devam dizisi, karakterin orijinal dizinin finalinde Westeros’un batısına doğru yelken açacak.

Ancak projenin resmiyet kazanıp kazanmayacağı ve hangi aşamada hayata geçirileceği konusunda şu aşamada kesin bir bilgi bulunmuyor.