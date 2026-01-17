Abone ol: Google News

Fenomen Amanda Cerny'den Türk bayraklı poz! "2016'ya dönüş..."

Sosyal medyadaki '2016'ya dönüş' akımına katılan ABD'li ünlü oyuncu Amanda Cerny, Türk bayrağıyla verdiği pozu yeniden paylaştı.

Yayınlama Tarihi: 17.01.2026 12:18
  • ABD'li oyuncu Amanda Cerny, sosyal medyanın '2016'ya dönüş' akımına katıldı.
  • Cerny, Türk bayrağı ile verdiği eski pozunu "2016, çok yoğundu… İşte kısa bir geçmişe bakış" notuyla paylaştı.
  • Bu poz, sosyal medyada ilgi çekti.

Sosyal medyanın yeni akımı 2016'ya dönüş...

Bu nostaljik trende birçok ünlü isim katılırken, o isimler arasında ABD'li ünlü oyuncu ve sosyal medya fenomeni Amanda Cerny de yer aldı.

Cerny, Türk bayrağı ile verdiği poz ile gündeme gelmişti.

Oyuncu, o kareyi  "2016, çok yoğundu… İşte kısa bir geçmişe bakış" notuyla yeniden yayınladı.

