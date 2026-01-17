Fenomen Amanda Cerny'den Türk bayraklı poz! "2016'ya dönüş..."

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sosyal medyanın yeni akımı 2016'ya dönüş...

Bu nostaljik trende birçok ünlü isim katılırken, o isimler arasında ABD'li ünlü oyuncu ve sosyal medya fenomeni Amanda Cerny de yer aldı.

Cerny, Türk bayrağı ile verdiği poz ile gündeme gelmişti.

Oyuncu, o kareyi "2016, çok yoğundu… İşte kısa bir geçmişe bakış" notuyla yeniden yayınladı.