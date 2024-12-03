Yağmur Dinç

Dört mevsim kalabalık olan alışveriş merkezleri, birçok ihtiyaca yönelik hizmet veriyor.

Sosyal medyada AVM'lere girişlerde 1 lira ücret alınacağı iddiası hızla yayıldı.

Toplanan paranın AVM masrafları ve giderleri için kullanılacağı öne sürüldü.

Duyanlar bu duruma şoke olurken, gerçeklik payına ilişkin yanıt geldi.

YALANLANDI

AVM Yatırımcıları Derneği Başkanı Nuri Şapkacı, sosyal medyada yayılan bu bilgilerin doğru olmadığını açıkladı.

Şapkacı, şu anda böyle bir uygulamanın gündemde olmadığını ve böyle bir çalışmanın yapılmasının planlanmadığını belirtti.