Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı son haliyle şok etti! Gören şaşırıyor.. Avrupa Yakası dizisinin Kubilay'ı Vural Çelik'in son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte ünlü oyuncunun son hali..

ensonhaber.com

Bir dönemin en popüler dizileri arasında yer alan Avrupa Yakası'nda Kubilay karakterine hayat veren oyuncu Vural Çelik'in son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Avrupa Yakası isimli dizide oynadığı Kubilay rolüyle milyonların kalbini kazanan ve hafızalara yer edinen Vural Çelik şimdilerde 50 yaşına geldi.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Vural Çelik'in son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Ata Demirer'in tavsiyesiyle Avrupa Yakası dizisine giren ve Kubilay Peynircioğlu karakterini canlandıran Vural Çelik'in en son oynadığı dizi Seksenler dizisidir.

Avrupa Yakası'nın ardından Canını Sevdiğim İstanbul'u, Bana Bunlarla Gel, Nuri, Yahşi Cazibe ve Seksenler dizilerinde rol alan oyuncu 2014 yılında bu yana herhangi bir projede yer almadı.

Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan 50 yaşındaki Vural Çelik paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekiyor.

İşte Vural Çelik'in son hali..