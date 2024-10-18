Avrupa Yakası'nın Kubilay'ın Vural Çelik'in ölümünde ilginç detay! 10 sene öncesinde...

Yağmur Dinç

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Ünlü oyuncu Vural Çelik, 51 yaşında hayatını kaybetti.

Evinde ölü bulunan Çelik'in kalp krizi geçirdiği belirtildi.

Sevenlerini üzen haberin akabinde Vural Çelik'in ölümüne ilişkin bir detay dikkatleri çekti.





Oyuncu Vural Çelik, 2014 yılında da kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Sağlığına yeniden kavuşan Çelik, son dönemlerde sık sık rahatsızlandı.

Öyle ki, son paylaşımında "Şu hastanelere geldiğim kadar dizi bölümü çekseydim şimdiye kadar Renge Rover'ım, yatım, katım, villam olmuştu." ifadeleri yer aldı.