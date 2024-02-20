Aybüke Pusat çölde sere serpe uzandı! İşte sosyal medyayı sallayan kareler...

Tatil için Dubai'ye giden ünlü oyuncu Aybüke Pusat çölde çektiği pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat'ta Neslihan karakterine hayat veren ünlü oyuncu Aybüke Pusat pozlarıyla beğeni topladı.
Aybüke Pusat güzelliği ile dikkatleri üzerine çekerken yaptığı paylaşımlar kısa sürede binlerce beğeni alıyor.
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı bale bölümü mezunu olan Aybüke Pusat 2014 yılında katıldığı Miss Turkey güzellik yarışmasında üçüncü olarak ünlenmeye başladı.
25 Şubat 1997 yılında Ankara'da dünyaya gelen Aybüke Pusat bir çok dizide rol alarak ekranlarda yer aldı.
İlk olarak 2014 yılında Medcezir isimli dizide rol alarak oyunculuğa başlayan Aybüke Pusat kariyerinde birçok dizide rol aldı.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Aybüke Pusat'ın Instagramda 3.7 milyon takipçisi bulunuyor. Aybüke Pusat son olarak Dubai pozları ile dikkatleri üzerine çekti.
Aybüke Pusat'ın çöl pozları takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
İşte Aybüke Pusat'ın son paylaşımı..