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Aybüke Pusat çölde sere serpe uzandı! İşte sosyal medyayı sallayan kareler...

Aybüke Pusat çölde sere serpe uzandı! İşte sosyal medyayı sallayan kareler... Aybüke Pusat yaptığı paylaşımlar ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü oyuncu son olarak Dubai'de verdiği çöl pozları ile beğeni topladı. İşte o kareler...