Ayça Ayşin Turan bir giyim markasının yüzü oldu

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Sevilen oyuncu Ayça Ayşin Turan moda dünyasının köklü markalarından birinin 2024-2025 Sonbahar/Kış sezonu kampanyasının yüzü oldu.

Marka yüzü Ayça Ayşin Turan ile uzun soluklu bir kampanya yolculuğuna başlayan firma, her yaşa ve tarza hitap eden geniş ürün yelpazesi ile yurt içi ve yurt dışında 3000 metrekarelik alanda, 150’yi aşkın mağaza ile hizmet veriyor.

TURAN'IN ZARAFETİYLE BULUŞTURDULAR

Hayata geçirilen bu özel kampanya, markanın yenilikçi tasarımlarını ve kalite anlayışını Ayça Ayşin Turan’ın zarafeti, enerjisi ve doğal güzelliği ile buluşturuyor.

"MARKAMIZI DÜNYA ÇAPINDA DUYURMAYI HEDEFLİYORUZ"

Anlaşmayla ilgili açıklama yapan Paulmark Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sait Kayatürk, "Ayça Ayşin Turan ile başarılı bir kreasyon tanıtımına imza attık. Kendisi ile uzun vadede çalışmayı planlıyor, markamızı dünya çapında duyurmayı hedefliyoruz" açıklamasını yaptı.

10 MİLYON LİRA KAZANDI

Ayça Ayşin Turan’ın yaptığı anlaşmadan 10 milyon lira kazandığı öğrenildi.