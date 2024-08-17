Aydemir Akbaş bakın aslen nereliymiş! İşte memleketi… Bir süredir kanserle mücadele eden usta oyuncu Aydemir Akbaş, hayatını kaybetti. Usta oyuncunun vefat haberinin ardından hayatı merak konusu oldu. Bakın aslen nereliymiş…

Haber Merkezi

Türk sinemasının efsane ismi Aydemir Akbaş, bir süredir kansere karşı verdiği mücadeleyi ne yazık ki kaybetti.

Hastanede tedavi gören Akbaş’ın vefat haberi, sevenlerini ve sanat dünyasını derin bir üzüntüye boğdu.

Yıllarca beyazperdede iz bırakan usta oyuncunun hayatı ve memleketi, bu acı haberin ardından yeniden gündeme geldi.

İşte usta oyuncunun memleketi…

AYDEMİR AKBAŞ NERELİ?

Aydemir Akbaş, 1936 yılında İstanbul Feriköy’de, Arnavut bir baba ve Sürmenelili bir annenin oğlu olarak dünyaya geldi.

Galatasaray Lisesi’nde eğitim aldıktan sonra gazetecilikle kariyerine adım attı. Ancak, gazetecilik yaptığı dönemde Altan Erbulak'ın desteğiyle tiyatroya olan ilgisini keşfetti.

Kısa sürede sahnelerin vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi ve Gülriz Sururi, Ayfer Feray, Nisa Serezli gibi dev isimlerle aynı sahneyi paylaştı.

SİNEMA KARİYERİ

Aydemir Akbaş, tiyatro sahnelerinde gösterdiği başarıyı sinemaya da taşıdı ve 1964’te Atıf Yılmaz’ın yönettiği Keşanlı Ali Destanı ile beyazperdeye adım attı.

Yılmaz Güney ve İbrahim Tatlıses gibi usta isimlerle çalışarak unutulmaz projelere imza attı. Özellikle Kolpaçino serisi ve Avrupalı filmi ile geniş kitlelere ulaştı.

100’ü aşkın filmde rol alan ve 8 kez yönetmenlik yapan Aydemir Akbaş, Türk sinemasının vazgeçilmez bir parçası oldu.

3 KEZ EVLENDİ

Özel hayatında ise, 1964 yılında tiyatrocu Beyhan Benek ile evlendi; ikilinin inişli çıkışlı birliktelikleri iki kez boşanıp, üç kez evlenmeleriyle dikkat çekti.

Akbaş, aynı zamanda Türkiye’nin en eski spor yazarlarından biri olarak, Galatasaray’a olan tutkusu ile bilinir ve Galatasaray Spor Kulübü’nün de aktif bir üyesiydi.

Türk sinemasına damgasını vuran bu değerli isim, yaşamı boyunca ardında sayısız eser ve unutulmaz anılar bıraktı.