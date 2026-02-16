Aynı Yağmur Altında 2. bölüm ön izlemesi geldi: İşte herkesin konuştuğu o sahne

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ATV ekranlarının iddialı yapımları arasında yer alan Aynı Yağmur Altında, güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikayesiyle izleyicinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Başrollerini Nilsu Berfin Aktaş ve Burak Tozkoparan’ın paylaştığı diziye; Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Tarık Emir Tekin, Bahar Şahin, Levent Ülgen ve Deniz Uğur gibi deneyimli isimler de eşlik ediyor.

Yönetmen koltuğunda Ali Balcı’nın oturduğu, senaryosunu ise Hasan Burak Kayacı, Kemal Çelik ve Hakan Kandal’ın kaleme aldığı yapım, yeni bölümü öncesinde paylaşılan özel sahnelerle yeniden gündeme geldi.

Dizinin yeni bölümünden bir kesit paylaşıldı. İşte o sahne:

DİZİNİN KONUSU

İnsan hakları savunucusu Rosa Sofia Martinez’in (Nilsu Berfin Aktaş) Londra’daki bir Gazze protestosu sırasında aldığı darbe, hayatını geri dönülemez bir şekilde değiştirir.

Beyninde oluşan ölümcül bir anevrizma teşhisiyle sarsılan Rosa, veda etmeye hazırlanırken hiç tanımadığı babasından gelen gizemli bir çağrıyla kendini İstanbul’da bulur.

Rosa’nın yolu, Londra’daki kaosun içinde ilk kez karşılaştığı Ali (Burak Tozkoparan) ile İstanbul’da yeniden kesişir. Bu rastlantı, kısa sürede derin bir aşka dönüşse de karakterlerin peşini bırakmayan geçmişleri ve aileleri, bu ilişkiyi imkansız bir sınavın içine sürükler.

Aydan ve Karanoğlu aileleri arasındaki gizli savaşın tam ortasında kalan ikili için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.