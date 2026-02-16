Abone ol: Google News

Kanal D’nin fenomen dizisi final yapıyor! Son 4 bölüm

Uzun bir aranın ardından televizyon ekranlarına dönen Yılmaz Erdoğan’ın başrolünde yer aldığı dizi için yolun sonu göründü. Kanal D’nin sevilen dizisi İnci Taneleri final yapıyor.

  • Kanal D dizisi İnci Taneleri, 51. bölümde final yapacak.
  • Yılmaz Erdoğan'ın başrolünde olduğu dizi, güçlü senaryosu ile dikkat çekiyordu.
  • Final kararı, geniş bir hayran kitlesi olan diziyi üzdü.

Televizyon ekranlarında yayınlandığı günden bu yana güçlü senaryosu ve çarpıcı karakterleriyle dikkat çeken İnci Taneleri için yolun sonu göründü.

Kanal D’de izleyiciyle buluşan ve yeni sezona geç başlamasına rağmen geniş bir hayran kitlesi edinen dizi hakkında final kararı alındı.

Uzun bir aranın ardından televizyona dönüş yapan Yılmaz Erdoğan’ın başrolünde yer aldığı yapım, yayınlandığı her bölümle sosyal medyada gündem olurken, izleyiciden gelen yoğun ilgiyle ekran yolculuğunu sürdürmüştü.

Final kararının duyulmasıyla birlikte dizinin hayranları son bölüm tarihini merak ediyor.

SON 4 BÖLÜM

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, İnci Taneleri için final kararı geldi. Dizi, 51. bölümde ekran yolculuğunu tamamlayacak.

