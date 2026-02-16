Kanal D’nin fenomen dizisi final yapıyor! Son 4 bölüm

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Televizyon ekranlarında yayınlandığı günden bu yana güçlü senaryosu ve çarpıcı karakterleriyle dikkat çeken İnci Taneleri için yolun sonu göründü.

Kanal D’de izleyiciyle buluşan ve yeni sezona geç başlamasına rağmen geniş bir hayran kitlesi edinen dizi hakkında final kararı alındı.

Uzun bir aranın ardından televizyona dönüş yapan Yılmaz Erdoğan’ın başrolünde yer aldığı yapım, yayınlandığı her bölümle sosyal medyada gündem olurken, izleyiciden gelen yoğun ilgiyle ekran yolculuğunu sürdürmüştü.

Final kararının duyulmasıyla birlikte dizinin hayranları son bölüm tarihini merak ediyor.

SON 4 BÖLÜM

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, İnci Taneleri için final kararı geldi. Dizi, 51. bölümde ekran yolculuğunu tamamlayacak.