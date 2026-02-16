Yeraltı dizisindeki Bozo’nun evi bakın neresi çıktı: Meğer ev değilmiş

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Başrollerini Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun paylaştığı, suç dünyasının soğuk nefesini tutkulu bir aşkın sıcaklığıyla harmanlayan dizi, ekran yolculuğuna fırtına gibi başladı.

Dizide özellikle Bozkurt Hanoğlu (Bozo) karakteriyle devleşen Uraz Kaygılaroğlu, gündemden düşmüyor.

Karanlık işlerin ve ağır bedellerin gölgesinde, Bozo’nun bir sığınak gibi kullandığı adadaki o ikonik ev, izleyicinin radarına takıldı.

MEĞER EV DEĞİLMİŞ

Yeraltı dizisinde sık sık gördüğümüz o Bozo’nun evi aslında bir ev değil. O ihtişamlı yer aslında Büyükada’daki bir otel.

Dizi çekimlerine denk gelen bir kullanıcı, sosyal medya hesabından görüntüledi.