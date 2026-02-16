Yeraltı 4. bölüm 2. fragman: Mardinli Rıfat geldi, ortalık karışacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yayın hayatına başladığı günden bu yana temposu ve çarpıcı sahneleriyle adından söz ettiren Yeraltı, izleyicinin ilgisini her geçen hafta daha da artırıyor.

Suç dünyasının karanlık atmosferini duygusal bir aşk hikayesiyle buluşturan dizi, güçlü senaryosu ve başarılı oyunculuklarıyla dikkat çekiyor.

Başrollerini Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun paylaştığı yapım, son bölümde yaşanan kritik gelişmelerin ardından izleyicileri yeni bölüme kilitledi.

Diziden ikinci fragman geldi. Peki, izleyicileri neler bekliyor?

MARDİNLİ RIFAT GELDİ

Bozo'nun içeri girmesinin ardından Haydar Ali bütün gücü eline alıyor.

Hamburglu Sezai’nin işini bitirmek için kolları sıvıyor. Amcaoğlu Merdan, Mardin’deki amcaları Rıfat’ı çağırıyor. Mardinli Rıfat geldikten sonra Bozo’yu neler bekliyor?

