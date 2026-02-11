Aynı Yağmur Altında'nın Ali'si Burak Tozkoparan'ın asıl mesleği başka çıktı!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ATV'nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altın dizisinde "Ali" karakteri ile ekrana dönen Burak Tozkoparan, kariyeri kadar özel hayatına dair bilgilerle de gündemde.

Tozkoparan'ın hakkında detayları araştıran izleyiciler, mesleki yetenekleri karşısında şaşkınlık yaşıyor.

Ünlü oyuncu, sadece oyunculukla ilgilenmiyor.

Diğer bir yandan yürüttüğü gerçek bir mesleği daha var...

Aynı Yağmur Altında dizisinin başrolü Burak Tozkoparan, aslen Rizeli olması ve profesyonel baterist kimliğiyle hayranlarını şaşırttı.

2011 yılında Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleşen finalde, "En İyi Enstrüman (Bateri)" dalında Türkiye şampiyonu seçilen sanatçı, bu başarısıyla Okan Üniversitesi'nden %100 burs kazandı.

Müzik gruplarında profesyonel olarak sahne alan Tozkoparan, dizide otoriter ailesine karşı duran Ali karakteriyle oyunculuk yeteneğini bir kez daha kanıtlıyor.