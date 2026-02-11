Fenomen Rachel Araz'dan kötü haber: Oğlu kaza geçirdi! Son durumunu paylaştı...

Lüks yaşam tarzı, saraydan hallice evi ve aile paylaşımlarıyla adından bahsettiren Rachel Araz, en popüler sosyal medya fenomenlerinden biri.

Ancak son paylaşımı, takipçilerini üzdü.

Rachel Araz, 2016 yılında iş insanı Sami Kiresepi ile evlenmişti. Çift, 2018'de Galia'yı, 2020'de Lionel'i, 2024'te ise Isabella'yı dünyaya getirmişti.

KAZA GEÇİRDİ

Araz, oğlunun korkunç bir kaza geçirdiğini açıkladı.

Zor günler yaşadığını belirten fenomen, şu sözleri kullandı:

"Geçen hafta sağlık açısından sınandığımız kâbus gibi bir haftaydı. Lionel bir kayak kazası geçirdi, pek detay anlatacak gücüm yok ama artık iyi, daha da iyi olacak inşallah. Her saniye şükrediyorum, korkunç bir kazayı olabilecek en iyi şekilde atlattığımıza inanıyorum"