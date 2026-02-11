Eşref Rüya kadrosuna yeni transfer! “Melek” geliyor…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kanal D ekranlarında çarşamba akşamlarının vazgeçilmez yapımları arasında yer alan Eşref Rüya, sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir’i ilk kez aynı projede buluşturan Tims&B imzalı dizi, yeni bölümlerinde kadrosuna genç bir ismi daha dahil edecek.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, başarılı oyuncu Hatice Deniz, konuk oyuncu olarak Eşref Rüya dizisine dahil olacak.

MELEK GELİYOR

Diziye konuk olarak katılan genç oyuncu Hatice Deniz, “Melek” karakteriyle hikayeye dahil oluyor. Başarılı oyuncunun dizinin gidişatını nasıl etkileyeceği şimdiden merak konusu oldu.

HATİCE DENİZ KİMDİR?

Genç oyuncu Hatice Deniz, 9 Ocak 1998 tarihinde Antalya’da dünyaya geldi.

Eğitim hayatını memleketinde tamamlayan Deniz, ilk, orta ve lise öğreniminin ardından Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu.

Üniversite eğitiminin ardından oyunculuğa yönelen başarılı isim, aldığı profesyonel eğitimlerle kariyerine sağlam bir adım attı.

Genç oyuncu daha önce Aldatmak ve Kızılcık Şerbeti dizilerinde rol almıştı.