Meclis'teki yumruklu kavga canlı yayında tansiyonu yükseltti

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yemin töreninde, TBMM Genel Kurulu'nda gergin anlar yaşandı.

CHP'lilerin Gürlek'in yemini engellemek için kürsüyü işgal etmesiyle başlayan kavganın yankıları ise sürüyor.

CNN Türk'te Ahmet Hakan'a konuk olan gazeteci İsmail Dükel, kavga sırasında CHP'li Mahmut Tanal'ı yaralayan Osman Gökçek'in o anları anlatırken "Eşkıya" kelimesini kullanmasına tepki gösterdi.

"ORADA DEMOKRATİK HAK KULLANILIYOR"

Dükel'in "Böyle derseniz olmaz. O zaman yumruk atana ne diyeceğiz. Kürsüyü işgal etme var orada, demokratik hak kullanılıyor" ifadelerini kullanması stüdyoda gergin anlar yaşattı.

"ŞİDDETİN DEMOKRATİK HAKKI MI OLUR"

Dükel'e tepki gösteren gazeteci Abdulkadir Selvi de "Böyle demokratik hak olur mu ya? Bir milletvekili ölseydi orada demokratik hak mı olacaktı ya, şiddetin demokratik hakkı olur mu?!" ifadelerini kullandı.

"ZORBALIK,EŞKIYALIK BU, ONU SAVUNMAK SANA MI DÜŞTÜ YA"

"CHP'nin kimseyi dövmek gibi bir niyeti yok" diyen Dükel'e yanıt veren Selvi, "Bu işgal, zorbalık, eşkıyalık bu ya. e oldu git dayak at o zaman. Onu savunmak sana mı düştü ya!" dedi.

Karşılıklı atışmalar moderatör Ahmet Hakan'ın araya girmesiyle son buldu.