Aynı Yağmur Altında'nın yıldızı Hülya Avşar'ın gençlik kareleri

Türk sinemasının, müzik sektörünün, programların ve magazinin uzun yıllar öznesi olan Hülya Avşar, şimdilerde 62 yaşında.

Kainat Güzeli seçildiği 1983 yılından beri hem güzelliği hem özel hayatı ile gündemden düşmeyen Avşar, ekranlara döndü.

ATV'nin Aynı Yağmur Altında dizisinde "Fazilet" karakteriyle hayatında bir ilke imza atan Hülya Avşar, tesettür ile rol alıyor.

İlk kez türban takan Avşar'ın oyunculuğu ve hakkındaki birçok detay ise medya gündeminde yer alıyor.

Derken, en yoğun araştırılan konu ise "gençlik yılları" oldu.

Yıllara meydan okuyan güzelliği ile Hülya Avşar'ın değişimi...