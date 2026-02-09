Abone ol: Google News

Aynı Yağmur Altında'nın yıldızı Hülya Avşar'ın gençlik kareleri

Uzun bir aradan sonra dizi setlerine dönen Hülya Avşar'ın gençlik yıllarına ait fotoğraflar sosyal medyaya damga vurdu.

Yağmur Uçar Yağmur Uçar
Yayınlama Tarihi: 09.02.2026 17:15
Aynı Yağmur Altında'nın yıldızı Hülya Avşar'ın gençlik kareleri
  • Hülya Avşar, dizi setlerine döndüğü Aynı Yağmur Altında dizisinde "Fazilet" karakteriyle tesettürlü olarak rol alıyor.
  • Gençlik dönemine ait fotoğrafları sosyal medyada ilgi gördü.
  • Avşar'ın yıllara meydan okuyan güzelliği ve oyunculuğu medyanın dikkatini çekti.

Türk sinemasının, müzik sektörünün, programların ve magazinin uzun yıllar öznesi olan Hülya Avşar, şimdilerde 62 yaşında.

Kainat Güzeli seçildiği 1983 yılından beri hem güzelliği hem özel hayatı ile gündemden düşmeyen Avşar, ekranlara döndü.

ATV'nin Aynı Yağmur Altında dizisinde "Fazilet" karakteriyle hayatında bir ilke imza atan Hülya Avşar, tesettür ile rol alıyor.

İlk kez türban takan Avşar'ın oyunculuğu ve hakkındaki birçok detay ise medya gündeminde yer alıyor.

Derken, en yoğun araştırılan konu ise "gençlik yılları" oldu.

Yıllara meydan okuyan güzelliği ile Hülya Avşar'ın değişimi...

Medya Haberleri