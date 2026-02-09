Abone ol: Google News

Dizi gerçek oldu! Taşacak Bu Deniz'in Adil Koçari'si artık Sürmeneli...

Taşacak Bu Deniz’in başrol oyuncusu Ulaş Tuna Astepe, bölgenin tanıtımına sağladığı katkılar nedeniyle Sürmene’den fahri hemşehrilik unvanı aldı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 09.02.2026 15:24
Dizi gerçek oldu! Taşacak Bu Deniz'in Adil Koçari'si artık Sürmeneli...
  • Ulaş Tuna Astepe, "Taşacak Bu Deniz" dizisinde başrol oynayarak Sürmene'nin tanıtımına katkıda bulundu.
  • Sürmene Belediye Başkanı, Astepe'ye fahri hemşehrilik unvanı vereceklerini açıkladı.
  • Aslen İzmitli olan Astepe, artık Sürmeneli kabul ediliyor.

Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal, Ava Yaman ve Burak Yörük’ün rol aldığı dizi “Taşacak Bu Deniz” cuma akşamları izleyici ile buluşuyor.

Dizinin başrol oyuncusu Ulaş Tuna Astepe, daha önce de Karadeniz’de çekilen bir yapımda rol almış ve çok beğenilmişti.

Astepe, yeni dizisiyle de zirvedeki yerini koruyor.

ARTIK SÜRMENELİ

Dizi setini ziyaret eden Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu, Ulaş Tuna Astepe’ye ilçenin tanıtımına katkılarından dolayı teşekkür etti ve fahri hemşehrilik unvanı vereceklerini açıkladı.

Astepe de teşekkür ederek, "Şeref duyarım" dedi.

Aslen İzmitli olan oyuncu, artık Sürmeneli de...

Medya Haberleri