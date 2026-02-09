Dizi gerçek oldu! Taşacak Bu Deniz'in Adil Koçari'si artık Sürmeneli...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal, Ava Yaman ve Burak Yörük’ün rol aldığı dizi “Taşacak Bu Deniz” cuma akşamları izleyici ile buluşuyor.

Dizinin başrol oyuncusu Ulaş Tuna Astepe, daha önce de Karadeniz’de çekilen bir yapımda rol almış ve çok beğenilmişti.

Astepe, yeni dizisiyle de zirvedeki yerini koruyor.

ARTIK SÜRMENELİ

Dizi setini ziyaret eden Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu, Ulaş Tuna Astepe’ye ilçenin tanıtımına katkılarından dolayı teşekkür etti ve fahri hemşehrilik unvanı vereceklerini açıkladı.

Astepe de teşekkür ederek, "Şeref duyarım" dedi.

Aslen İzmitli olan oyuncu, artık Sürmeneli de...