Gizlice evlenmişti! Nilsu Berfin Aktaş'ın eski eşi bakın kim çıktı...

2018 yılında katıldığı "Geleceğin Starı" adlı yarışma ile adını duyuran Nilsu Berfin Aktaş, oyunculuk kariyerine adım attı.

İlk dizisi "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" ile yıldızı parlayan Aktaş, akabinde "Gelsin Hayat Bildiği Gibi", "Kalp Yarası", "Yaz Şarkısı" ve "Şakir Paşa Ailesi" gibi yapımlarda rol aldı.

Henüz 27 yaşındaki ünlü oyuncu, özel hayatıyla da birçok kez magazine konu oldu.

Şimdilerde yeni dizisi "Aynı Yağmur Altında"nın başrol karakteri Rosa Sofia Martinez'i canlandıran oyuncu, izleyicilerin radarında...

Nilsu Berfin Aktaş evli mi? Nilsu Berfin Aktaş eski eşi kimdir? Nilsu Berfin Aktaş'ın kocası... gibi başlıklar yoğunlukla araştırılıyor.

Ünlü oyuncunun 2 yıl evli kalıp boşandığı isim ise ortaya çıktı.

NİLSU BERFİN AKTAŞ'IN ESKİ EŞİ

2021 yılında gizlice evlendiği ortaya çıkan ve gündeme gelen iddialar nedeniyle 2 yıl sonra evliliğini sonlandıran Nilsu Berfin Aktaş, hayatını iş insanı Serdar Sertçelik ile birleştirdi.

Cezaevinde yatan ve daha sonra cezaevi çıkışı yurt dışına kaçtığı iddia edilen eşi Serdar Sertçelik'ten boşanacağı eşi tarafından doğrulandı.

Çift, 14 Temmuz 2023 tarihinde anlaşmalı olarak boşandı.