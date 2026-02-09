İlk kez türban taktı! Deniz Uğur'un değişimi...

- Deniz Uğur, ATV'deki Aynı Yağmur Altında dizisinde Hümeyra karakterini canlandırarak setlere geri döndü.
Bir İstanbul Masalı, Canım Ailem, Adını Feriha Koydum, Kırmızı Işık, Zil Çalınca gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Deniz Uğur, setlere geri döndü.
Magazin gündeminde eski eşi Reha Muhtar ile olan polemikleriyle yer alan Uğur, şimdilerde yeni rolüyle dikkat çekiyor.
Uğur, ATV'nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında'da "Hümeyra" karakterini canlandırıyor.
Rolü için türban takan Deniz Uğur'u ilk kez tesettürlü gören takipçileri ise şaşırıyor.
Ünlü oyuncuya gelen yorumlar pozitif yönde olurken sosyal medyada da gündem oldu.
İşte, Deniz Uğur'un değişimi...