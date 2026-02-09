Abone ol: Google News

İlk kez türban taktı! Deniz Uğur'un değişimi...

Aynı Yağmur Altında dizisinde Hümeyra karakterine hayat veren Deniz Uğur, tesettürlü haliyle beğeni topladı.

Yayınlama Tarihi: 09.02.2026 16:27
  • Deniz Uğur, ATV'deki Aynı Yağmur Altında dizisinde Hümeyra karakterini canlandırarak setlere geri döndü.
  • Rolü için türban takan Uğur, sosyal medyada ve takipçileri arasında beğeni topladı.
  • Ünlü oyuncu, tesettürlü haliyle pozitif yorumlar alarak dikkat çekiyor.

Bir İstanbul Masalı, Canım Ailem, Adını Feriha Koydum, Kırmızı Işık, Zil Çalınca gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Deniz Uğur, setlere geri döndü.

Magazin gündeminde eski eşi Reha Muhtar ile olan polemikleriyle yer alan Uğur, şimdilerde yeni rolüyle dikkat çekiyor.

Uğur, ATV'nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında'da "Hümeyra" karakterini canlandırıyor.

Rolü için türban takan Deniz Uğur'u ilk kez tesettürlü gören takipçileri ise şaşırıyor.

Ünlü oyuncuya gelen yorumlar pozitif yönde olurken sosyal medyada da gündem oldu.

İşte, Deniz Uğur'un değişimi...

