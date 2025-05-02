Ayrılık sinyali! Kızılcık Şerbeti Sölmez Hanım ölecek mi, diziden çıktı mı?

Yağmur Uçar

Kızılcık Şerbeti dizisi, her cuma adından söz ettirmeye devam ediyor.

3. kez sezon finaline hazırlanan dizide olaylar bitmezken, oyuncu kadrosunda da değişiklikler ortaya çıkıyor.

Son olarak Pembe karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu diziden ayrıldı.

Yeni bölüm fragmanı ise bir ayrılık sinyali daha verdi.

Beril karakterinin Sönmez Hanım'ı deniz kenarında itmesi, merak uyandırdı.

Dizide "demans" ile mücadele eden Sönmez, ilk sezondan beri Arslan Ailesi'nin büyüğü olarak yer alıyordu.

Seyirciler, "Sönmez Hanım ölecek mi", "Aliye Uzunatağan diziden ayrıldı mı" sorularını gündeme taşıdı.

İşte ünlü oyuncunun ve karakterin akıbeti...

KIZILCIK ŞERBETİ SÖNMEZ ÖLECEK Mİ

Demans teşhisi konulan ve zaman zaman unutkanlık yaşayan Sönmez'in akıbeti, yayınlanan fragman sonrası merak konusu oldu.

Beril'in Sönmez'i denize atması sahnesi sonrası, Sönmez'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı sorgulanıyor.

Ancak Sönmez karakterinin diziye veda edip etmeyeceğiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.