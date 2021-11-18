Aziz 3. bölüm 2. fragmanı: 'Atatürk' sahnesi nefes kesti!

Aziz dizisinin yayınlanan 3. bölüm 2. fragmanında; Aziz'in halı atölyesi açmak için ilk adımları attığı görülürken, yer alan Atatürk sahnesi ise herkesi heyecanlandırdı.

Show TV ekranlarında yayınlanan ve seyircinin beğenisini kazanmayı başaran Aziz dizisi, 3. bölümüyle ekrana gelecek.

Yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'un oturduğu, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği ve senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı dizide, birbirinden usta ve sevilen isimler yer alıyor.

Başrollerinde Murat Yıldırım, Fırat Tanış, Damla Sönmez ve Simay Barlas'ın yer aldığı O3 Medya imzalı diziden 3. bölüm 2. fragman geldi.

Yayınlanan yeni fragmanda; Aziz'in dokuma atölyesini açmak için yeniden harekete geçtiği görülürken, şikayet üzerine gözaltına alındı.

Fransız askerleri tarafından götürülen Aziz çarşıdan geçerken, kasaba halkı sokağa döküldü ve onu izledi.

Heyecan dolu yeni bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanan Aziz dizisinde en büyük sürpriz ise Atatürk sahnesi oldu. İşte Aziz 3. bölüm 2. fragmanı...

Aziz 3. bölüm 2. fragmanı İZLE

AZİZ'DE ATATÜRK SAHNESİ

Dizinin yayınlanan fragmanında Atatürk sahnesinin yer alması, izleyiciyi heyecanlandırdı.

Fragmanın son sahnesinde görülen Atatürk'ün yanına gazete okurken, yardımcısı geldi.

Atatürk'e telgraf getiren yardımcı, "Paşam Hatay vilayetinden..Delikanlının adı Aziz Payidar.." dedi.

O sahneleri izleyen seyirci, dizinin yayınlanacağı günü beklemeye başladı.