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Başrollerinde Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy'un yer aldığı Bahar dizisi, ekran macerasına devam ediyor.
MF Yapım imzalı Show TV'nin yeni dizisi Bahar, fedakar kadınların hikayesini ekrana taşıyor.
Senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı dizi, büyük hayallerle tıp okuyan, sonrasında hayatını eşine ve iki çocuğuna adayan Bahar’ın ani bir hastalıkla değişen hayatına ve dönüşümüne odaklanıyor.
10. bölümüyle ekrana gelmesi beklenen Bahar'ın 2. fragmanı yayınlandı.
Bahar yeni fragman
İntikam almaya hazırlanan Bahar, Timur'u karşısına alıyor.
"Unutulmaz bir gece yaşayacağız" sözleri ise fragmana damga vuruyor.
İşte Bahar 10. bölüm 2. fragmanı...